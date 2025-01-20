Bakan Kurum sosyal medya hesabından duyurdu: Malatya Bakıcılar Çarşısı yeniden inşa ediliyor

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat depreminden en çok etkilenene illerden biri Malatya oldu. Depremin yaraları sarılmaya devam ederken şehrin en önemli ticarethanesi olan, depremde ağır hasar alan Malatya Bakırcılar Çarşısı için çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalardan görüntülerİ sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı. Emlak Konut eliyle yaptığımız çarşıyı öncelikle sağlam bir zemine kavuşturmak için 3 metre aralıklarla 13 bin 600 fore kazık çakıldı ve nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı. Burası tamamlandığında; 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konutla Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak." dedi.

DÜKKAN VE OFİSLER YENİLENİYOR

Çarşı, esnafın ve vatandaşın talebi doğrultusunda kendi yerinde yeninden ayağa kaldırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut, tüm imkanlarını seferber ederek çarşıyı ve şehir merkezini sağlamlaştırılmış zeminlerde inşa ediyor.

Bakırcılar Çarşısı'nın bulunduğu bölgede 2 etap ve 99 bloktan oluşan proje kapsamında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konut inşa ediliyor. Avlu, pasaj, sokak ve tarihi hamamların yanı sıra depremde zarar gören camiler de yeniden kente kazandırılıyor.

157 NOKTADA ZEMİN ETÜDÜ

Zemininde sıvılaşma tespit edilen Bakırcılar Çarşısı'nın inşaatında gelişen mühendislik yöntemleri tek tek uygulandı. Önce zemin suyu tahliye edildi ardından 157 noktada zemin etüdü yapıldı.

Etüt raporları ışında 3 metre aralıklarla 14 ve 24 metre yüksekliğindeki 13 bin 600 fore kazık, 156 dönümlük alana çakıldı. Geogridlerle (kafes şeklindeki zemin donatı malzemesi) güçlendirilen temeller nitelikli mühendislik dolgusuyla dolduruldu.

BAĞIMSIZ BİRİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Proje çalışmaları hakkında bilgi veren Emlak Konut Uygulama Müdürü Yunus Emre Demirkıran, projenin birinci etabında 12 ada, ikinci etabında ise 10 ada olmak üzere toplamda 22 adada 6 bin 410 bağımsız birimin inşasının sürdüğünü belirtti.

Hak sahiplerinin dükkanlarına bir an önce kavuşmaları için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Demirkıran, "Yıl sonuna kadar teslimatları yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Çarşı tamamlandığında Malatya şehir merkezi büyük bir dönüşüm geçirerek, tarihi dokusu korunmuş, modern, fonksiyonel ve dayanıklı bir yapıya kavuşmuş olacak" diye konuştu.