Bakan Kurum’dan ’İlk Evim’ paylaşımı: İstanbul’da 150 bin vatandaşımız daha sağlam binalarda oturacak

"SAZLIBOSNA'DA SADECE KONUT DEĞİL YAŞAM ALANI İNŞA EDİYORUZ"

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOKİ İnşaat Uzmanı Zafer İmece, Sazlıbosna'da yürütülen çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü belirtti: Projede 1.428 dükkanın yanı sıra 8 ilköğretim okulu, 2 lise, 2 aile sağlık merkezi ve 13 cami yer alıyor. Konutlarımızın tamamı radye temel ve tünel kalıp sistemiyle deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa ediliyor. TOKİ olarak burada sadece konut değil aynı zamanda bir yaşam alanı kuruyoruz. Amacımız projeyi en hızlı şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızı bir an önce güvenli yuvalarına kavuşturmak.