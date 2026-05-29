Bakan Kurum’dan ’İmparahor’ paylaşımı: Görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz





"BU MİLLET BAHÇESİNİN İÇİNDE ÇOK FAZLA ŞEYLER VAR"



Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde yer alan Hatice Altuntaş, ilk defa torunlarıyla birlikte İmrahor Millet Bahçesi'ne geldiklerini ve bahçenin büyüklüğüne şaşırdıklarını anlattı. Vatandaşlardan Cansu Sizgen de "Her şey bence çok güzel görünüyor. Koşu yapmak isteyenler için koşu yolları, kafeteryalar, güzel dizayn edilmiş bir havuzu var. Çocuklarımın böyle doğal ortamlarda daha iyi vakit geçirebilmesini sağladığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ederim. Böyle güzel daha nice projeleri olsun" dedi. Asiye Sürücü ise, "Hijyenik, temiz, konforlu. Sıkıldığımız zaman çıkıp geliyoruz, nefes alıyoruz, geziyoruz, dolaşıp tekrar gidiyoruz. Fiyatları da çok uygun" yorumunu yaptı. Millet bahçesinin doğasından bahseden Ethem Karabulut da "Özel işletmelere göre buradaki ücretler çok uygun ve temiz. Burası tamamen dağların arasında ve doğal nefes alabileceği bir yer, egzoz dumanı yok. Tüm Ankara'nın burayı gezip görmesi gerekiyor. Kesinlikle on numara ve tertemiz bir yer" şeklinde konuştu.