Bakan Kurum’dan Zonguldak TOKİ paylaşımı: Kira öder gibi ev sahibi oldular

Giriş Tarihi: 25.05.2026 12:48 Son Güncelleme: 25.05.2026 13:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zonguldak’ta TOKİ’nin sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak “TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz sosyal konut projelerimizle dar gelirli ailelerimizi hayalini kurdukları güzel yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta TOKİ'nin sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Anahtarlar Zonguldak'ta mutluluğun kapısını açtı, bir ailemizin daha yuva hayali gerçek oldu. TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz sosyal konut projelerimizle dar gelirli ailelerimizi hayalini kurdukları güzel yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.



Görüntülerde yer alan ev sahibi Bayram Soylu, "Ya Allah ya bismillah; bir ümit dedim, başvurdum ve çıktı. Bir sene boyunca inşaatından temeline hep takip ettik. İyi ki de çıkmış. 'Bana çıkmaz aman yazılmayayım' diye bir düşünceye kapılmasınlar" dedi.

Emekli kategorisinden ev sahibi olduklarını anlatan Sabire Eş, "TOKİ'yi biz bulduk; kızlar babalarına 'emekli kategorisinden başvur. Daha şanslı olur' gibisine dedi. Biz de başvurduk. Çıkınca memnun olduk" diye konuştu.



VATANDAŞLAR MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Hatice Kaya, TOKİ konutlarının sosyal donatıları ve parklarından duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: Çocuklarımız akşam karanlık çökeceğe kadar oynarlar. Sabah kalkar yine gelirler. Yani herkes burada yer, içer, düğünlerini de yapar eğlencelerini de yapar… Ev sahiplerinden Serkan Çoban ise ödeme kolaylığına dikkat çekti: TOKİ'nin en güzel yanı kira öder gibi ev sahibi yapıyor. Yani devlet evi yapıyor, sen içine oturuyorsun. Burada hani yaptığın anlaşmaya göre 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sözleşme yapıyorsun.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
