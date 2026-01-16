Bakan Mehmet Şimşek’ten Londra’da Türkiye sunumu: Enflasyonda 2026 hedefi yüzde 19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'da gerçekleştirdiği kritik yatırımcı toplantıları tamamlandı. Türkiye ekonomisinin geleceğine dair önemli açıklamalar yapıldı.

58 MİLYAR DOLARLIK 20 AYRI TOPLANTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Bakan Şimşek, Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında gerçekleşen 20 toplantıda, fon büyüklüğü 58 milyar doları aşan ve önde kurumsal yatırım kuruluşlarından 500'ün üzerinde yatırımcı ile bir araya gelindi.

2026 ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 13-19 BANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da yaptığı sunumda Türkiye ekonomisine ilişkin görünümü yatırımcılara anlattı. Sunumda, dezenflasyon sürecinin ana dayanakları, mali disiplin politikaları, cari denge görünümü ve orta vadeli yapısal dönüşüm başlıkları öne çıktı.

Bakan Mehmet Şimşek, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13 ila 19 bandı arasında açıkladı.

DEZENFLASYON SÜRECİNİN DAYANAK NOKTALARI

Sunumda, enflasyondaki düşüşün kalıcı olduğu vurgulandı. Şimşek, sıkı para politikası duruşu, destekleyici maliye ve gelir politikaları, konut, gıda ve enerji tarafında arz yönlü önlemler, olumlu baz etkileri, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve negatif çıktı açığının dezenflasyonu desteklediğini belirtti.

2025'te yüzde 25,49 olarak açıklanan yeniden değerleme oranında ise 2026 tahmini de enflasyon tahminindeki gibi yüzde 19 olarak açıklandı.

KONUT, GIDA VE EĞİTİM ENFLASYONUNDA YENİ ÖNLEMLER

Sunumda, deprem bölgesinde tamamlanan ve yapımı süren konutlar, sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüm yatırımlarının konut arzını artırarak kira enflasyonunu sınırladığı belirtildi. Kiraların büyük ölçüde konut fiyatlarını yakaladığına dikkat çekildi.

Özel okul ücretlerinde ise kurala bağlı fiyatlama ve tavan uygulamaları ile eğitim enflasyonunun kontrol altına alınmasının hedeflendiği aktarıldı. Tarımda don ve kuraklık riskinin 2026 için düşük olduğu, bunun da gıda fiyatları açısından olumlu bir görünüm sunduğu ifade edildi.