Bakan Mehmet Şimşek’ten Londra’da Türkiye sunumu: Enflasyonda 2026 hedefi yüzde 19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'da gerçekleştirdiği kritik yatırımcı toplantıları tamamlandı. Türkiye ekonomisinin geleceğine dair önemli açıklamalar yapıldı.
58 MİLYAR DOLARLIK 20 AYRI TOPLANTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Bakan Şimşek, Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında gerçekleşen 20 toplantıda, fon büyüklüğü 58 milyar doları aşan ve önde kurumsal yatırım kuruluşlarından 500'ün üzerinde yatırımcı ile bir araya gelindi.
2026 ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 13-19 BANDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da yaptığı sunumda Türkiye ekonomisine ilişkin görünümü yatırımcılara anlattı. Sunumda, dezenflasyon sürecinin ana dayanakları, mali disiplin politikaları, cari denge görünümü ve orta vadeli yapısal dönüşüm başlıkları öne çıktı.
Bakan Mehmet Şimşek, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13 ila 19 bandı arasında açıkladı.
DEZENFLASYON SÜRECİNİN DAYANAK NOKTALARI
Sunumda, enflasyondaki düşüşün kalıcı olduğu vurgulandı. Şimşek, sıkı para politikası duruşu, destekleyici maliye ve gelir politikaları, konut, gıda ve enerji tarafında arz yönlü önlemler, olumlu baz etkileri, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve negatif çıktı açığının dezenflasyonu desteklediğini belirtti.
2025'te yüzde 25,49 olarak açıklanan yeniden değerleme oranında ise 2026 tahmini de enflasyon tahminindeki gibi yüzde 19 olarak açıklandı.
Basın Duyurusu- 15 Ocak 2026— TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) January 15, 2026
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in Londra'da Gerçekleştirdiği Yatırım Konferansı Kapsamında Yaptığı Sunuma linkten ulaşabilirsiniz.
⁇ ️ https://t.co/GYXMXGWmzF pic.twitter.com/ABGb64xU4t
KONUT, GIDA VE EĞİTİM ENFLASYONUNDA YENİ ÖNLEMLER
Sunumda, deprem bölgesinde tamamlanan ve yapımı süren konutlar, sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüm yatırımlarının konut arzını artırarak kira enflasyonunu sınırladığı belirtildi. Kiraların büyük ölçüde konut fiyatlarını yakaladığına dikkat çekildi.
Özel okul ücretlerinde ise kurala bağlı fiyatlama ve tavan uygulamaları ile eğitim enflasyonunun kontrol altına alınmasının hedeflendiği aktarıldı. Tarımda don ve kuraklık riskinin 2026 için düşük olduğu, bunun da gıda fiyatları açısından olumlu bir görünüm sunduğu ifade edildi.
CARİ DENGE VE DIŞ FİNANSMAN GÖRÜNÜMÜ
Türkiye ekonomisinin dış dengelerinde kalıcı iyileşme sağlandığı vurgulandı:
- Yerli petrol ve doğalgaz üretiminde artış
- Yeşil dönüşüm yatırımlarının hızlanması
- Hizmet ihracatında güçlü performans
- Sanayi politikalarıyla değer zincirinde yükseliş
- Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranla gerilemesi
- İhracatta rekabet gücünün korunması
2026 BÜYÜME TAHMİNİ: YÜZDE 3,8
Sunumda, büyümenin ılımlı bir patikada olduğunu, 2026 yılında ise büyümenin yüzde 3,8 olacağı beklendiği belirtildi. İşsizliğin ise yüzde 8,6 ile düşük seviyelerde seyrettiğini ifade edildi.
Finansal istikrar tarafında şu başlıklar öne çıkarıldı:
- Rezerv yeterliliğinde iyileşme
- Kur korumalı mevduattan çıkış süreci
- Bankacılık sektöründe sağlam sermaye yapısı
- Şirketlerin döviz pozisyonunda toparlanma
TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK AVANTAJLARI VE YATIRIM FIRSATLARI
Bakan Şimşek sunumunda, Türkiye ekonomisinin orta vadeli yapısal dönüşümü ve mali disiplin politikalarıyla güçlü bir yatırım destinasyonu olduğunu uluslararası yatırımcılara gösterdi.
Yatırımcılara sunulan stratejik avantajlar şu şekilde:
- Kritik jeopolitik konum
- Gelişmiş savunma sanayi kapasitesi
- Bölgesel entegrasyon projeleri
- Lojistik koridorlardaki merkezi rol
- NATO üyeliği ve güvenilirlik