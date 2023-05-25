Bakan Nebati: Güzelyayla Göleti yıllık üretime 27 milyon lira artı katkı sunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1,5 milyon metreküp su birikimi sağlayan Güzelyayla Göleti'yle 2 bin kişinin yıllık üretime 27 milyon lira artı katkı sunacağını söyledi.

Bakan Nebati, merkez Toroslar ilçesindeki Güzelyayla Göleti'nde incelemede bulundu, burada DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe'den bilgi aldı.

Nebati, incelemesinin ardından gazetecilere, barajlar ve göletlerle çiftçilerin ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışma yaptıklarını ifade etti.

Göletin çiftçilerin günlük ve yıllık gelirlerini artırmasına katkı sağlayacağını, üreticilere konforlu alanda iş yapma desteği vereceğini anlatan Nebati, şunları kaydetti:

"Gölet, 1,5 milyon metreküp su birikimi sağlıyor. Burası yaklaşık 500 futbol sahası büyüklüğünde. Bu köyün tamamının da ötesinde aşağıdaki köylerin de faydalandığı, 2 binin üzerindeki üreticiye katkı sağlayacak bir alan. Sadece bu göletle 2 bin kişinin yıllık üretime katkısı da artı 27 milyon lira olacak. Yani bir köyün kendi ihtiyaçlarını giderdiği, köy içerisinde çalışanların kendilerine gelir getirebilecekleri önemli alanlarından bir tanesi."