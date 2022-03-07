Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ayçiçek Yağı üzerinden oluşturulmak istenen kaos ortamı ile ilgili açıklamalar yaptı. Nebati, Türkiye'nin hiçbir şey gelmese bile Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçeği stoku olduğunu söyledi.

"HİÇBİR ŞEY GELMESE BİLE TEMMUZ AYINA KADAR YETER"

Bakan Nebati'nin konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak yalan yanlış haberlerle hiçbir şekilde karşılığı olmayan örneğin dünkü ayçiçek yağı ile ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket edilen, etmeyi sevk eden yağ stoku bitmiştir gidip alın diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ihanet ediyorlar. Hiçbir şey yapmasak bile Temmuz ayına yetecek kadar stokumuz var. Buradan açıkça söylüyorum; bunun altında kalırsınız.

"OPERASYON ÇEKENLERE BİZ DE OPERASYON ÇEKECEĞİZ"

Türkiye bir tarım ülkesi. Böylesine bir ülkede sanki kuyruklar varmış gibi, yağ kuyruğu varmış gibi; sanal sonradan üretilmiş fotoğraflarla, ya da bir indirim kampanyasındaki bir görüntüyü Türkiye'de kuyruk var yağ bitmiştir bir takım ihanete varan söylemlerle, destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak. Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz. Türkiye'nin üzerine oyun oynanmasına izin vermeyiz. Bu konuda operasyon çekenlere, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz de operasyon çekeceğiz.

"FİYAT İSTİKRAR KOMİTESİNİ AKTİF BİR ŞEKİLDE KULLANIYORUZ"

Fiyat istikrarının sağlanması birinci önceliklerimizden birisi. Enflasyonla mücadele sabırlı olmayı ve kararlı adımlar atmayı gerektirmekte. Tüm kurumlarla tam uyum ve istişare içinde çalıştığımızı belirtmek isterim. Bu bağlamda fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine yönelik kurduğumuz Fiyat İstikrar Komitesini aktif bir şekilde kullanıyoruz. Geçen hafta 3. toplantımızı gerçekleştirdik.

KDV İNDİRİMLERİ

Gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırmak ve halkımızın gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Enerji fiyatlarındaki artış sebebiyle meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 8'e indirdik.