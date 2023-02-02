Bakan Nebati’den Darphane’ye ziyaret: Ülke ekonomisine güçlü katkılar sunmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nebati, Türkiye'nin çip krizine rağmen yerli ve milli pasaportu ürettiğine dikkat çekti.

"ALTYAPIYI TEKRAR YERİNDE İNCELEDİK"

Bakan Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Küresel çip krizine rağmen bugün ülkemiz, yerli ve milli pasaportunu gururla üretebilen bir ülke konumuna gelmiştir. Bizler de bugün, bu çalışmaların mutfağı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'müzde kurmayı başardığımız bu altyapıyı tekrar yerinde inceledik. Daha etkin ve güvenlikli üretim yöntemleri sayesinde önemli başarılara imza atan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde görev yapan kıymetli tüm mesai arkadaşlarımıza göstermiş oldukları özverili çalışmalardan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum.