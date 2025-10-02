Bakan Şimşek açıkladı: İhracatçıları desteklemeyi sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performansı sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Küresel ticaretteki belirsizliklere ve olumsuz koşullara rağmen Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 4,1 artan ihracat yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolara ulaştı.
Önümüzdeki dönemde
İthalattaki artışa rağmen, mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari denge sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor.
Katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz.
✅ Ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması,
