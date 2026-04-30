Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek açıkladı: Turizm sektörü dirençli görünümünü koruyor
Giriş Tarihi: 30.04.2026 13:53

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerini sınırlamak için gereken adımları hızla attık. Turizm Destek Paketi ile sektöre ilave teminat ve kredi imkanı sağladık. Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm verileri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

Turizm sektörü dirençli görünümünü koruyor.

Martta turizm gelirleri yıllık yüzde 1,3 arttı. Böylece ilk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 65,6 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 64,1 milyon kişiye ulaştı.

Küresel ticarette zorlukların arttığı bu dönemde hizmet ticaretinin önemi daha da öne çıkıyor.

Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerini sınırlamak için gereken adımları hızla attık. Turizm Destek Paketi ile sektöre ilave teminat ve kredi imkânı sağladık.

Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör


