Bakan Şimşek açıkladı: Vatandaşın ev sahibi olmasının önünü açacağız

PROGRAM SABIR VE KARARLILIKLA UYGULANIYOR

Dost ülkelerden tedarik önemini korumaya devam ediyor, ABD'deki yeni yönetim ile bu daha da önem kazanabilir, Türkiye bundan az etkilenebilir. Borç kaynaklı küresel stres artacak, pek çok ülkenin borç faizine yaptığı ödemeler, kritik alanlara yapılanların üzerinde.

Türkiye, yaşlanmadan zenginleşme fırsat penceresine halen sahip. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında iyi konumda. Dijital altyapıya yatırım yapacağız.

Bir iki yıl içerisinde yüksek gelirli ülkeler grubuna girme potansiyelimiz var. Kişi başı milli gelirde Avrupa Birliği ülkelerine yakınsıyoruz. Gelirdeki artış enflasyonla mücadelenin önemini bir kez daha vurguluyor. Programımıza sabır ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Büyüme potansiyelimiz halen yüksek. Borçluluk oranımız düşük. Dezenflasyonla birlikte çok daha iyi finansal koşullarla karşılaşacağız.

VATANDAŞI SORUNLARINI BİLİYORUZ

Reformlar için mali alan oluşturuyoruz. Vatandaşın hayat pahalılığından şikayetleri var, sorunları biliyoruz, sizleri duyuyoruz, kısa vadede tabii ki yavaşlama var ama uzun vadede hiçbir tereddüt yok. 2024 Kasım itibarıyla yenilenebilir enerjinin, üretimdeki payı %48'lere çıkmış, kurulu kapasitedeki payı da %59; G20 ülkeler arasında da iyi bir noktadayız. Önümüzdeki dönemde ciddi bir yatırım ile Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında hızlanmasını bekliyoruz, sektörün önünü açacak düzenlemeler yapacağız. Önümüzdeki dönemde Enerji Bakanlığımızın enerji verimliliği yatırımları da hız kazanacak. Nükleer kapasitemizi artıracağız, inşa halinde bir kapasite var, yeterli değil, 3-4 katı yatırım arayışımız var.

ELEKRİKLİ ARAÇ AÇIKLAMASI

Elektrikli araçları destekliyoruz, 2023'te muazzam bir çıkış yaşandı, dışarıdan yatırımlarla daha da büyüyecek, Türkiye burada da geride değil. Karbon emisyonlarında bize akran ülkelerden daha düşüğüz, dünya ortalamasının bir tık üzerindeyiz, ciddi bir sanayi ülkesiyiz, geçen yıl karbon emisyonunda azalma var, Türkiye doğru yolda. İstikrar ve reform programının hala çalışıyor, programın nihai hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil bir gelir dağılımı. Gelecek sene %2'ye çıkar mı diye endişeliyiz, petrol düşük kalacaksa cari açıktaki iyileşmemiz geçici bir iyileşme değildir. Orta vadede yapısal dönüşüm ile biz cari fazlaya geçebiliriz.