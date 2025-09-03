Bakan Şimşek dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dış ticaret verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:

Ağustosta yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi.

Takvim etkisi ve geçen aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustos ayında ithalat yıllık yüzde 3,9, ihracat yüzde 0,9 azaldı. Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı.

Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor.