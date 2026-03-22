Bakan Şimşek duyurdu: Vergi beyanında bulunmayan 16 bin yüksek gelirli mükellefe tebligat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, VDK, yüksek gelir grubundaki mükelleflere ilişkin gözetim ve uyum programını sürdürüyor.

Bu kapsamda, büyük ölçekli şirketlere ortak olan, 2025 yılında yüksek tutarlı lüks harcama yapan ancak herhangi bir gelir bildirmeyen veya bildirilen gelir harcamasıyla uyumsuz olan mükelleflere, tebligatta bulunarak onları görüşmeye çağıracak.

VDK Risk Analiz Merkezince bu çerçevede belirlenen mükellef sayısı, 16 bin 300 oldu.