Bakan Şimşek ekonomide üç olumlu gelişmeyi değerlendirdi: Önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programı kapsamında üç önemli olumlu gelişmenin hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Şimşek, kredi notu görünümünden Kur Korumalı Mevduat (KKM) düzenlemelerine ve zorunlu karşılıklara kadar atılan adımların, makro finansal istikrarı güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

KREDİ NOTUNDA ARTIŞ OLABİLİR

Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü "pozitif"e çevirdiğini hatırlatarak, bu gelişmenin önümüzdeki dönemde kredi notu artışına işaret ettiğini ifade etti.

Şimşek, "Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor." diye konuştu.

KKM VADESİ DOLDU VE BİTTİ

Bakan Şimşek, ekonomi yönetiminin attığı bir diğer adımın ise Kur Korumalı Mevduat uygulaması olduğunu belirtti. Döviz ve altın cinsinden KKM hesaplarının tüm vadelerinin sona ermesiyle birlikte, bu uygulamaya ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırıldığını kaydetti. Şimşek, KKM'nin önemli bir koşullu yükümlülük oluşturduğuna dikkat çekti.

Bakan Şimşek, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat'ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı." dedi.

MERKEZ BANKASININ ZORUNLU KARŞILIK ADIMI

Yabancı kaynak girişlerini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranlarının artırıldığını belirten Şimşek, söz konusu adımın finansal istikrarı desteklemeye yönelik olduğunu vurguladı.

KIRILGANLIKLAR AZALIYOR İSTİKRAR GÜÇLENİYOR

Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi programıyla birlikte Türkiye ekonomisinin kırılganlıklarının azaltılmaya devam edildiğini ve makro finansal istikrarın güçlendirilmesinin temel öncelik olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, "Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.