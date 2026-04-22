Bakan Şimşek: Enflasyon düşerse büyüme katlanır

'ENFLASYON BİR MİKTAR YÜKSELEBİLİR"

Bakan Şimşek "Bizim ekonomi programı yani orta vadeli program yapılırken petrol fiyatları 60-65 dolar olacak bunu uluslararası ajanslar dediler. Biz de 60-65 'i baz aldık. Şu anda fiyat ne. Ocak - Nisan yani savaşın en yoğun olduğu dönemde 82 dolar olmuş ortalama. Peki vadeli piyasaların ima ettiği yıllık ortalama ne; 81 dolar. Yuvarlamak için 80 dolar olursa dolaylı ve doğrudan etkileri ne olur. 80 dolar olursa enflasyon baz senaryoya göre yaklaşık 2,8 - 3,5 puan yüksek olabilir. Fiyatlama davranışı önemli. Bu teknik model çıktısı. Cari işlemler dengesi burada dış ticaret var burada turizm var burada petrolün doğalgazın etkisi var. Burada da mili gelire oranla 0,7 ile 1,1 puan. Büyüme biraz yavaş seyredebilir; 0,5 puan ile 3,2 yani 3,8 yerine 3 civarına inebilir. Bütçe açığı biz 3,5 öngörmüşüz belki 4 civarı olabilir. Özetle savaşın şu an itibariyle teknik olarak petrol fiyatları yılın tamamında 80 dolar olursa, tabii 90 dolar olursa daha kötü, 100 dolar olursa daha da kötü; 70 dolar olursa etki daha da az olur. Özetle şu anda ancak bir senaryo analiziyle bunlar yapılabiliyor" diye konuştu.