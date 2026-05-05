Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz
Giriş Tarihi: 5.05.2026 10:32

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kabine toplantısı sonrası enflasyon rakamları hakında açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı alıntılayarak "Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarına yönelik verileri paylaşarak aylık enflasyonu 4,18 olarak kamuoyun duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enflasyonla mücadele irademizde en küçük gerileme yoktur" sözlerini alıntılayarak yeni bir paylaşım yaptı.

Şimşek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Birçok alanda kayda değer sonuçlar elde ettiğimiz programımıza duyulan güven sayesinde, enflasyonu kalıcı olarak düşürerek fiyat istikrarı hedefimize de ulaşacağız."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #MEHMET ŞİMŞEK #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

