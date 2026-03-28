Bakan Şimşek hakkındaki ’ortaklık’ iddiası yalanlandı

Giriş Tarihi: 28.03.2026 13:52

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik ortaya atılan ortaklık iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik ortaya atılan ortaklık iddiasına ilişkin, "Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan, bir gazetede yayımlanan "Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

"Haber, yazılma şekliyle algı oluşturma gayreti taşıyan, zorlama bir haberdir." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, daha önce defalarca açıklanmış bir konu üzerinden bakanın ismi ve fotoğrafları kullanılarak bu tarz haberlerin servis edilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim olduğunun altı çizilerek, bu habere ilişkin tüm hukuki hakların kullanılacağı kaydedildi.

