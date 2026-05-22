Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek: Hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşti
Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:25

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin mayısta iyileştiğini belirterek, "Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi." ifadesini kullandı.

AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal'deki hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mayıs ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin mayısta iyileştiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi. Beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #MEHMET ŞİMŞEK #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #ENFLASYON

