Bakan Şimşek: İç borç çevirme oranı düşecek, reel sektör desteklenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranını önümüzdeki sene belirgin şekilde azaltacağız.

Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir."