Bakan Şimşek: İç borç çevirme oranı düşecek, reel sektör desteklenecek

Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:02 Son Güncelleme: 17.10.2025 13:04

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç borç çevirme oranına ilişkin "Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130’u aşan iç borç çevirme oranını önümüzdeki sene belirgin şekilde azaltacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranını önümüzdeki sene belirgin şekilde azaltacağız.

Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir."

