Bakan Şimşek: İhracat ve turizm performansı cari dengeyi destekliyor

"TURİZM GELİRLERİ OVP HEDEFİNİ AŞTI"

Turizm cephesinde de güçlü bir tabloya işaret eden Şimşek, geçen yıl 63,9 milyon ziyaretçinin Türkiye'yi tercih ettiğini hatırlattı.

2025'te turizm gelirlerinin yüzde 6,8 artarak 65,2 milyar dolara yükseldiğini belirten Şimşek, "Turizm gelirleri OVP hedefini aştı." ifadesini kullandı.

Turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yaymaya yönelik politikaların sonuç verdiğini vurgulayan Şimşek, bu sayede kişi başına ortalama harcamanın bin doların üzerine çıktığını kaydetti.