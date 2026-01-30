Bakan Şimşek: İhracat ve turizm performansı cari dengeyi destekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı ihracat ve turizm gelirlerini değerlendirdi. Bakan Şimşek dış ticaret ve hizmet gelirlerindeki olumlu seyrin, küresel belirsizliklere rağmen dış denge üzerindeki baskıları sınırladığını vurguladı.
"İHRACAT 273,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"
Bakan Şimşek, ihracatın 2025 yılında yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, ithalatta altın fiyatlarının etkisiyle artış yaşandığını ancak dış ticaret açığının kontrol altında tutulduğunu ifade etti.
Şimşek, "İhracat yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükselirken, ithalat altın fiyatlarının da etkisiyle arttı. Buna rağmen dış ticaret açığı, Orta Vadeli Program'da öngörülen seviyenin altında gerçekleşti." dedi.
"TURİZM GELİRLERİ OVP HEDEFİNİ AŞTI"
Turizm cephesinde de güçlü bir tabloya işaret eden Şimşek, geçen yıl 63,9 milyon ziyaretçinin Türkiye'yi tercih ettiğini hatırlattı.
2025'te turizm gelirlerinin yüzde 6,8 artarak 65,2 milyar dolara yükseldiğini belirten Şimşek, "Turizm gelirleri OVP hedefini aştı." ifadesini kullandı.
Turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yaymaya yönelik politikaların sonuç verdiğini vurgulayan Şimşek, bu sayede kişi başına ortalama harcamanın bin doların üzerine çıktığını kaydetti.
HİZMET TİCARETİ DIŞ DENGEYİ DESTEKLİYOR
Bakan Şimşek, hizmet ticaretinde Türkiye'nin güçlü konumunu koruduğunu belirterek, bu yapının küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin cari denge üzerindeki etkilerini sınırladığını ifade etti.
"Hizmet ticaretindeki güçlü konumumuz, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin dış denge üzerindeki etkilerini sınırlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"YAPISAL İYİLEŞME İÇİN ÖNCELİKLER NET"
Cari dengede sağlanan yapısal iyileşmenin kalıcı hale getirilmesi için atılacak adımlara da değinen Şimşek, politika önceliklerini şu sözlerle özetledi:
"Cari dengede kaydedilen yapısal iyileşmeyi sürdürmek için, aktif sanayi politikalarıyla yüksek katma değerli üretimi desteklemeyi, yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artıran yatırımları önceliklendirmeye devam edeceğiz."