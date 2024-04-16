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Giriş Tarihi: 16.4.2024 11:30 Son Güncelleme: 16.4.2024 11:31

Bakan Şimşek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için ABD'ye gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları" ile "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere ABD'ye gitti. Bakan Şimşek ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileri, ülkelerin maliye bakanları, merkez bankası yetkilileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle akademisyenlerin katılacağı toplantılar kapsamında yabancı yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirecek.

AA
Bakan Şimşek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için ABD’ye gitti

IMF ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen ve küresel ekonomideki sorunlar ile fırsatların ele alındığı Bahar Toplantıları başladı. Enflasyon ve jeopolitik gerilimlere ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde düzenlenen toplantılar, ABD'nin başkenti Washington'da 20 Nisan'a kadar sürecek.

BAKAN ŞİMŞEK YOLA ÇIKTI

Türkiye'yi temsilen toplantılara katılacak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'ye gitmek üzere yola çıktı.

G20 MALİYE BAKANLARI VE MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI TOPLANTISI'NA KATILACAK

Şimşek'in yarın Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenecek Küresel Görünüm Forumu'nda yer alması planlanıyor. Perşembe günü de "Türkiye: Değişken Küresel Ekonomide İleriye Doğru Gitmek" başlıklı etkinlikte konuşması öngörülen Şimşek, programları kapsamında G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da katılacak.

YABANCI YATIRIMCIYLA DA BİR ARAYA GELECEK

Bakan Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileri, ülkelerin maliye bakanları, merkez bankası yetkilileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenlerin katılacağı toplantılar kapsamında çok sayıda yabancı yatırımcıyla da bir araya gelecek.

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Bakan Şimşek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için ABD'ye gitti
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