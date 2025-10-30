Bakan Şimşek, İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Parmelin ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Parmelin ile görüşmesi Bakanlık'ta yapıldı.

Toplantıya, teknik heyetlerin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İsviçre Küresel İş Girişim Ajansı Başkan Yardımcısı François Gabella, İsviçre İş Federasyonu Başkanı Christoph Mader ve Bilim Endüstrileri Başkanı Annette Luther katıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, derinleştirilmesi, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri ele alındı.

Taraflar, karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılmasının yanı sıra üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi ve işbirliği yapılması konularında da görüş alışverişinde bulundu.

SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK

Toplantıda ayrıca, ilaç ve sağlık teknolojileri sektörlerinde işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldı.

Görüşmede Bakan Şimşek, İsviçreli reel sektör temsilcileri ve finans sektörü yatırımcılarıyla bir araya gelmek üzere bu ülkeye davet edildi.