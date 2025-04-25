Bakan Şimşek: KKM’den çıkış kesintisiz sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik uygulanan politikaların olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminden çıkışın kesintisiz şekilde sürdüğünü açıkladı.

Bakan Şimşek, 2023 yılı Ağustos ayına kıyasla KKM stokunun 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL seviyesine gerilediğini ifade etti. Aynı dönemde KKM'nin toplam mevduat içindeki payı da 23 puanlık düşüşle yüzde 3,3'e indi.

Şimşek, bu gelişmelerin Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme ve düşük enflasyon hedeflerine ulaşması açısından önemli bir aşama olduğunu vurguladı.