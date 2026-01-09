Bakan Şimşek: Küresel koşullar Türkiye’yi destekleyici olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 9 Ocak 2026'da katıldığı toplantıda küresel gelişmeler ve Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, artan jeopolitik riskler ve yükselen ekonomik korumacılık ortamında Türkiye'nin izleyeceği yol haritasını paylaştı.

Küresel siyasi ve ekonomik düzene yönelik çarpıcı bir analiz yapan Bakan Şimşek, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistemin artık ciddi şekilde sarsıldığını belirtti. Günümüzde yaşanan ekonomik belirsizlikleri ve korumacı politikaları 1930'lu yıllara benzeten Bakan, korumacılığın artık "yeni normal" haline geldiğine dikkat çekti. Bu süreçte bölgesel entegrasyonun Türkiye açısından stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Türkiye ekonomisine dair olumlu beklentilerini de dile getiren Şimşek, dezenflasyon süreciyle birlikte ülke için önemli fırsatların doğacağını ifade etti. Yapısal dönüşümde teknolojinin belirleyici rol oynadığını vurgulayan Bakan, bu alandaki ilerlemelerin sürdürüleceğini söyledi.

ENERJİ VE YEŞİL DÖNÜŞÜMDE DÖNÜM NOKTASI: 2026

Konuşmasında enerji ve çevre politikalarına değinen Bakan Mehmet Şimşek, 2026 yılının stratejik yatırımların sonuçlarının alınmaya başlanacağı kritik bir dönem olacağını vurguladı. Nükleer enerji projelerinin bu yıl içinde somut çıktılar vereceğini belirten Bakan Şimşek, aynı zamanda yeşil dönüşüm sürecinin yönetiminde su politikalarına yönelik reform çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü ifade etti.

2026 İÇİN ENFLASYON HEDEFİ: YÜZDE 20'NİN ALTI

Enflasyon beklentilerine dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik şokların tekrarlanmaması halinde, 2026'da enflasyonun yüzde 20'nin altına gerilemesini beklediğini söyledi. İç ve dış ekonomik dinamiklerin enflasyondaki düşüşü desteklediğine dikkat çeken Bakan Şimşek, finansal piyasalarda rezerv kaygılarının azaldığını ve Türkiye'nin risk priminin (CDS) düşüşe geçtiğini belirtti. Ayrıca 2026 yılında küresel ekonomik ortamın Türkiye lehine daha elverişli bir hale geleceğini öngördüğünü de sözlerine ekledi.