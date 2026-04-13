Giriş Tarihi: 13.04.2026 08:06

Bakan Şimşek, New York'ta! Yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ve IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları öncesinde New York'ta yoğun temas trafiği gerçekleştirecek.

AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ve IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları için geldiği ABD'deki temaslarına New York'tan başladı.

Burada yoğun programı bulunan Şimşek, Citigroup ve Türk-Amerikan İş Konseyi işbirliğinde organize edilen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

Şimşek, ayrıca Citigroup Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jane Fraser ile ikili görüşme yapacak.

JPMorgan Chase ve MÜSİAD ortaklığında organize edilen toplantıda reel sektör temsilcileriyle de buluşacak Şimşek, New York temasları kapsamında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek ve önde gelen küresel yatırımcılarla bir araya gelecek.

