Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek 'ödemeler dengesi' verilerini değerlendirdi: Geçici olacak
Giriş Tarihi: 13.05.2026 16:45

Bakan Şimşek 'ödemeler dengesi' verilerini değerlendirdi: Geçici olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık rakamlarına işaret ederek "Bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açık artacak. Uyguladığımız programla sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz" dedi.

DHA
Bakan Şimşek ’ödemeler dengesi’ verilerini değerlendirdi: Geçici olacak
  • ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, "Martta yıllıklandırılmış cari açık 39,7 milyar dolar gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz. Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açık artacak. Uyguladığımız programla sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz. Marttaki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış giriş 12,6 milyar dolar oldu. Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Meclis'te görüşülen Yatırım Teşvik Paketi'nin finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #ÖDEMELER DENGESİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Şimşek 'ödemeler dengesi' verilerini değerlendirdi: Geçici olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA