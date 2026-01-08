Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan Londra yolcusu: BofA’nın konferansında konuşma yapacaklar

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 8.01.2026 14:23 Son Güncelleme: 8.01.2026 14:29

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 12-13 Ocak tarihleri arasında BofA'nın düzenlediği konferansta konuşma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra'da yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Bank of America'nın düzenlediği "Türkiye 2026 Konferansı" 12-13 Ocak tarihlerinde Londra'daki Bank of America Financial Centre'da gerçekleştirilecek.

Konferansın ilk gününde açılış konuşmasını Bakan Şimşek yapacak. TCMB Başkanı Karahan ise 13 Ocak öğleden sonra düzenlenecek oturumda yatırımcılara hitap edecek.

Etkinliğe, Türkiye'den birçok önemli şirketin temsilcileri de katılacak.

Konferansta şu Türk şirketlerinin yetkilileri yer alacak:

Akbank, Aksa Enerji Üretim, Anadolu Efes, Anadolu Grubu, Aselsan, BİM, Coca-Cola İçecek, Erdemir, Ford Otomotiv, Sabancı Holding, Koç Holding, Mavi Giyim, Medical Park, Migros, Pegasus, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Turkcell, İş Bankası, Türkiye Sigorta, Şişecam, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası.

