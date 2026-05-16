Bakan Şimşek: Yakalayamazsak yıkıcı sonuçları olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Batman'da Batman Yunus Emre Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan 50 yapay zeka atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.
"YAPAY ZEKA DÖNÜŞTÜRÜCÜ AMA AYNI ZAMANDA KRİTİK BİR DEVRİM"
Açılış programında konuşan Şimşek, yapay zekanın çağın en önemli dönüşüm araçlarından biri olduğunu belirterek, bu teknolojinin doğru kullanılmaması halinde ciddi riskler doğurabileceğini söyledi.
Şimşek, "Yapay zeka dönüştürücü ama aynı zamanda eğer biz yakalayamazsak yıkıcı etkilere sahip çok kritik bir devrimdir. Özellikle ekonomide verimliliğin artırılmasında muazzam bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.
"TEKNOLOJİ TÜM TOPLUMA YAYILMALI"
Kurulan atölyelerin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, benzer imkanların diğer okullarda da yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.
Yapay zekanın yalnızca öğrenciler için değil, öğretmenlerden işletmelere kadar toplumun geniş kesimleri tarafından etkin şekilde kullanılması gerektiğini belirten Şimşek, Türkiye'nin artık "yaşam boyu eğitim" dönemine geçtiğini söyledi.
Şimşek, "Artık eğitim sadece okul yıllarıyla sınırlı değil. Yapay zeka çağında herkesin sürekli kendini geliştirmesi gerekiyor" dedi.
"KATMA DEĞER VE REKABET GÜCÜ ARTACAK"
Yapay zekanın Türkiye'nin katma değer üretimini artıracağını ve rekabet gücünü güçlendireceğini ifade eden Şimşek, yapılan yatırımın hem Batman'a hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.
PROTOKOL ÜYELERİ DE KATILDI
Programa, Ekrem Canalp, Ferhat Nasıroğlu ve Fatma Şahin ile il protokolü katıldı.
Bakan Şimşek daha sonra İl Kültür Müdürlüğü bünyesinde hizmete alınan Devlet Tiyatroları'nın açılışını da gerçekleştirdi.