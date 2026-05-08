Bakan Şimşek: Yeni ticaret koridorlarının merkezinde Türkiye var!

"TÜRKİYE ARZ ŞOKUYLA KARŞI KARŞIYA DEĞİL"

Etkinliğin İstanbul Finans Merkezi'nde yapıldığına işaret eden Şimşek, "Buranın aslında 'Katılım Finans Merkezi' olarak konumlandırılması çok değerli. Öyle zaten ama burada daha katedeceğimiz mesafe var. Sektörün daha çok gelişmesi için gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı gerek Merkez Bankası, gerekse bütün diğer paydaşlar olarak küresel pazarda daha iyi konumlanması anlamında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şimşek, küresel ve jeopolitik arz sorunlarının yaşandığı bu dönemde Türkiye'nin avantajları olduğunu belirterek dünyanın bazı ülkeleri gibi Türkiye'de arz güvenliğinin tehlikede olmadığını anlattı.

Türkiye'nin doğal gaz ve petrol tedarikinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine gittiğini bildiren Şimşek, "Türkiye bu çeşitlendirmeyi önemli ölçüde başarmış ve bugün bir arz şokuyla karşı karşıya değiliz. Bu, değerli bir şey ve tesadüf değil. Bizim şu an itibarıyla enerjide Hürmüz Boğazı'na bağımlılığımız neredeyse yok." dedi.

Şimşek, petrol fiyatlarının seyrinin Orta Vadeli Program'ı (OVP) bir miktar etkileyeceğini belirterek "Bu, kaçınılmaz. Biz başka bir gezegende yaşamıyoruz. Sonuçta küresel ekonominin bir parçasıyız." ifadesini kullandı.

"PROGRAMI RAYINDA TUTMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ"

Şimşek, küresel ve jeopolitik gelişmelere işaret ederek "Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız, buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Önceliğin milletin öncelikleri olduğunu söyleyen Şimşek, şöyle devam etti:

"Milletimiz diyor ki 'hayat pahalılığıyla mücadele edin'. İşte fiyat istikrarı dediğimiz konu. Mali disiplini sağlayın, sürdürün. Neden? Çünkü şoklara maruz bir bölgedeyiz. Her zaman politika alanı lazım. Her zaman o şoklara karşı tamponlar lazım. Sürdürülebilir ve yönetilebilir cari denge bizim için çok kritik ama Cumhurbaşkanı'mızın en çok önem verdiği ve bizim de bu bağlamda seferber olduğumuz bir alan var. Nedir? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Dikkat edin, son dönemde aldığımız tedbirlerin tamamı bu odaklı. Nedir? Yatırımların önceliklendirilmesi. Bu program döneminde yatırımlarda ve ihracatta ciddi artış var. Dış pazarlarımızdaki sıkıntılara ve Çin etkisine rağmen. Oturup çalışmışız, OVP çerçevesinde hedeflerimizi ortaya koymuşuz. Bu sene enflasyon, cari açık, bütçe açığı yani büyüme hedefleriyle gerçekleşmeler arasında birtakım farklılıklar olacak. Bu yüksek bir olasılık ama temelde biz programı ana hatları itibarıyla rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü doğrusu bu ve bunu önemsiyoruz."