Bakan Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi: Tüm kazanımları rakamlarla anlattı

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Aylık ve yıllık enflasyonda gerileme dikkat çekerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından 2024 yılında ekonomide yaşanan gelişmeleri yorumladı. Bakan Şimşek,"Bugün paylaşacağım mesajlarla geçen yılın değerlendirmesini yapacağım. Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık. 2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İŞSİZLİK TEK HANEDE

Ekonomide yeniden dengelenme gerçekleşti. Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak. İstihdam 843 bin kişi arttı. İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek.

TURİZM GÜÇLÜ PERFORMANSINA DEVAM EDECEK

İhracat dirençli görünümünü korurken ithalat önemli ölçüde geriledi. Turizm güçlü performansına devam etti. Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek.

FİNANSAL İSTİKRAR

Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk lirasına güven arttı. Kur Korumalı Mevduat önemli ölçüde azaldı.