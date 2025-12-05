Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: 2025’i yüzde 31 ile bitireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da yaptığı konuşmada enflasyona yönelik önemli mesajlar verdi. Enflasyonu düşürmenin en büyük öncelikleri olduğunu kaydeden Bakan Şimşek, "Yıl sonu enflasyon büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde gerçekleşecek" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamasından öne çıkanlar şunlar:

Enflasyonu düşürmek en büyük önceliğimiz

Hükümetimizin nihai amacı kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme

2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz

Hedefimiz enflasyonu gelecek sene yüzde 20'nin altına çekmek

Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek, bu sayede Türkiye çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak

Mali disiplin kurallarını aktif hale getirecek düzenlemeler yapacağız

Bellirli gelir düzeyi altında olan ailelere pilot proje olarak destek sunacağız, bu ayrıca yapay zeka dönemine hazırlık

Vatandaşın ithal ettiği altını kenara bırakırsak neredeyse cari açık kalmıyor

Yatırım yapılabilir seviyeye doğru hızla ilerlemeye devam edeceğiz

Türkiye'nin risk primi 2018'in başından bu yana en iyi seviyesine geldi

Büyümede bize benzer ülkelere göre reel olarak daha iyi bir performans sergiledik.

Türkiye, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile arasındaki farkı kapatıyor"

