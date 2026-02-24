Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.02.2026 12:53 Son Güncelleme: 24.02.2026 12:56

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası tarafından açıklanan, Sektörel Enflasyon Beklenti anketine yönelik değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şimşek şunları kaydetti:

"Piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen Ocak ayı enflasyonuna rağmen, şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan geriledi.

Hanehalkı beklentileri için daha kapsayıcı bir anket kullanılmaya başlandı. Eski seride ocak ayı için yüzde 52,1 olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 48,8'e gerilerken, şubat ayında yatay kaldı.

Geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikalarımızı sürdürürken arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz."

