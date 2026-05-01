Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek’ten hizmet ihracatı vurgusu: 63 milyar dolara ulaştı, potansiyelimiz açıkça ortada
Giriş Tarihi: 1.05.2026 12:01 Son Güncelleme: 1.05.2026 12:02

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak, bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin hizmet ihracatındaki performansına ilişkin değerlendirmede bulunarak, hizmet ticaret fazlasının 63 milyar dolara ulaştığını söyledi.

POTANSİYELİMİZİ AÇIKÇA ORTAYA KOYUYOR

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak, bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır."

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİ DESTEKLİYORUZ

Şimşek, Türkiye'yi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda desteklerin sürdüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz."

Vergi düzenlemesine de değinen Şimşek, bazı hizmet alanlarına yönelik yeni teşvik adımını şu sözlerle aktardı:

"Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla vergi indirimini yüzde 100'e çıkararak, yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
