Bakan Şimşek’ten yeni vergi artışı açıklaması: Gündemimizde yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eşel mobil uygulamasından kaynaklanan gelir kaybına rağmen bütçe performansının güçlü seyrettiğini belirterek, bütçe açığının milli gelire oranında hedeflenen yüzde 3,5 seviyesinin hâlâ ulaşılabilir olduğunu söyledi. Şimşek, gündemlerinde yeni bir vergi artışı bulunmadığını da vurguladı.

VERGİ GELİRLERİNDE YIL SONU HEDEFİNE ULAŞILDI

Yılın ilk dört aylık bütçe performansını değerlendiren Şimşek, bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,3 arttığını belirtti.

Şimşek, "İlk 4 ayda bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 54,3 yukarıda. Yani enflasyonun çok üzerinde. Yıl sonu gelir hedefimizin yaklaşık yüzde 31,9'u gerçekleşti." dedi.

Vergi gelirlerinin de aynı dönemde yüzde 55,6 yükseldiğini ifade eden Şimşek, bu kalemde yıl sonu hedefinin yüzde 31,6'sına ulaşıldığını kaydetti.

AKARYAKIT ÖTV GELİRLERİNDE GERİLEME

İlk dört aylık vergi performansında özellikle kurumlar vergisi ve gelir vergisindeki artışın etkili olduğunu belirten Şimşek, akaryakıttan alınan ÖTV gelirlerinde ise düşüş yaşandığını söyledi.

Petrol fiyatlarının yüksek seyrinin bütçe üzerindeki etkisine dikkat çeken Şimşek, "Petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalırsa vergi kaybı 600 milyar lirayı aşabilir." ifadelerini kullandı.

Şimşek, bütçe açığı hedefiyle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz açığı yüzde 3,5 öngörmüştük. Bu seviyelerde hiç iyileşme olmazsa yüzde 4 civarına çıkabilir ama bizim hedefimiz, çabamız yüzde 3,5 civarında tutmak için olacak."

"HARCAMA DİSİPLİNİ SÜRECEK"

Yılın geri kalanında mali disiplinin korunacağını vurgulayan Şimşek, ilk dört aylık verilerin bütçe hedeflerinin hâlâ erişilebilir olduğunu gösterdiğini söyledi.

Hükümetin yeni bir vergi düzenlemesi hazırlığında olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Şimşek, "Gündemimizde şu anda herhangi bir yeni vergi çalışmamız yok." dedi.

"YÖNETİLEN FİYATLARDA SÜRPRİZ OLMAYACAK"

Mart ve nisan aylarında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara ilişkin olası adımlar da gündeme geldi.

Şimşek, bu fiyatlarda enflasyon hedefiyle uyumlu politikanın süreceğini belirterek, "Yıl ortasında bir sürpriz olmayacak. Yönetilen-yönlendirilen fiyat artışlarıyla hedef arasındaki bağlantı devam edecek. Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz." diye konuştu.

"ALTIN HARİÇ DÖVİZE TALEP YOK"

Son dönemde döviz kurundaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, ekonomi programında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Şimşek, savaş sonrası dönemde vatandaşların net 610 milyon dolarlık döviz satışı yaptığını ifade ederek, "Altın fiyatlarının düştüğü dönemde altına talep oldu. Ama euro ve dolar anlamında bir talep yok. Altını bir kenara bırakırsak savaşın başından bu yana dövize bir talep olmadı." dedi.

Şimşek ayrıca, uygulanan ekonomi programının kur üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Bu program olmasa kurun nerede olacağını da sormak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

