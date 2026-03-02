Bakan Uraloğlu açıkladı: 9 ülkeye uçuşlar iptal edildi!

TAHRAN'DA İKİ UÇAK BEKLİYOR

Türk taşıyıcılarının mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklediğini ve bu süreçten etkilenen tek THY uçağının bu olduğunu söyledi. Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçağın da aynı havalimanında bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, AJet'in İran, Suriye, Irak ve diğer kısıtlı bölgelerde bekleyen herhangi bir uçağının bulunmadığını belirtti.

Uraloğlu, ayrıca Tailwind Havayolları'nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı uçağın Irak'ta bulunduğunu ifade etti.