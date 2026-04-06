Bakan Uraloğlu açıkladı: Bölünmüş yolda hedef 38 bin kilometre!

BÖLÜNMÜŞ YOL AĞINDA HEDEF 31 BİN 250 KİLOMETRE

Bölünmüş yollara yaptıkları yatırımın, yalnızca bugünü değil, her yılı kazanca dönüştüren güçlü bir değer olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Zaman ve akaryakıttan sağlanan tasarruf, her yıl toplamda 405 milyar liralık bir ekonomik fayda olarak ülkemize geri dönüyor. Bu her yıl kullandığımız ödeneğin çok üzerinde bir rakam. İnşallah yeni hedeflerimiz doğrultusunda da bölünmüş yol ağımızı önce 31 bin 250 kilometreye, ardından 38 bin kilometrenin üzerine; otoyol ağımızı ise ilk etapta 4.330 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

"VATANIMIZIN DÖRT BİR YANINI KAPSAYAN MODERN, GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ BİR KARAYOLU AĞI KURDUK"

Bakan Uraloğlu, turizmden tarıma, üretimden ticarete kadar ekonominin her alanında katma değer oluşturduklarını söyleyerek "Ülkemizi uluslararası ulaşımda tercih edilen güçlü bir merkez haline getirdik. Bu başarıyı, Yap-İşlet-Devret modeliyle kamu tecrübemizi özel sektörün dinamizmiyle birleştirerek elde ettik ve böylece vatanımızın dört bir yanını kapsayan modern, güvenli ve kesintisiz bir karayolu ağı kurduk." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile Asya - Avrupa arasındaki geçişleri birkaç dakikaya düşürdüklerini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Üretim merkezleri ile limanlar arasında kesintisiz, hızlı ve konforlu bağlantı sağlayan İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara, Menemen-Aliağa-Çandarlı, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli Otoyolları gibi mega karayolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduk. Osmangazi Köprüsü, Kömürhan, Tohma, Beğendik-Botan köprüleri, Eğiste Hadimi ve Bitlis Çayı Viyadüğü, Nissibi gibi teknoloji ve mühendislik harikası köprülerle yolculukları çok daha güvenli ve konforlu bir hale getirdik. Geçit vermeyen dağları Cankurtaran, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Salarha, Assos, Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana gibi tünellerimizle geçilebilir kıldık."

Uraloğlu, sadece 2025 yılında Aydın–Denizli Otoyolu ile birlikte; Antalya Korkuteli–Elmalı Yolu, Elazığ–Harput Yolu, Pazarkule–Edirne–TEM Bağlantı Yolu, Batman–Hasankeyf Yolu, Bolu Göynük Çevre Yolu, Bursa Doğancı Tüneli, Pertek – Tunceli, Çemişgezek – Hozat ve Pertek – Hozat Yolu, Kaman–Savcılı–Kırşehir İl Yolu ve Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu gibi önemli karayolu projelerini tamamladıklarını dile getirdi.

Antalya - Alanya ve Ankara - Kırıkkale - Delice Otoyollarının çalışmalarını başlattıklarını da dile getiren Uraloğlu, "Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışan projeler ile hedeflerimize büyük oranda ulaştık çok şükür. Artık insanımız sevdiklerine daha kısa sürede ulaşırken; üretimden ticarete, turizmden lojistiğe kadar tüm sektörler daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha rekabetçi bir şekilde faaliyet gösteriyor." dedi.