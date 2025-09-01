Bakan Uraloğlu açıkladı: Hatay Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başladı

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti bugün hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolu ile regülatör binası ve ısı merkezinin de inşa çalışmalarını tamamladık" ifadelerini kullandı.