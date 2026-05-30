Bakan Uraloğlu açıkladı: Kafkas ülkelerine otoyol projesi hızlandı! Ankara-Kırıkkale arası 43 dakikaya düşecek

4 TÜNELİN TAMAMINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Toplam 120 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun 101 kilometresinin ana gövde, 19 kilometresinin ise bağlantı yollarından oluştuğunu belirten Uraloğlu, proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsü, 17 üstgeçit köprüsü ve 63 altgeçidin yer aldığını ifade etti.

Projede sahadaki ilerlemeye ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, toplam 71,2 milyon metreküp kazı imalatının 33 milyon metreküpünün, 54,2 milyon metreküp dolgu imalatının ise 27 milyon metreküpünün tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "120 kilometrelik otoyolumuzda kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınını tamamladık. Sanat yapılarında 172 menfez ve 42 altgeçidi tamamladık, 27 menfez ve 13 altgeçitte çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

4 tünelin tamamında çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, bugüne kadar toplam 4 bin 571 metre tünel kazısının tamamlandığını bildirdi. 8 viyadüğün tamamında da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Uraloğlu, bazı viyadüklerde imalat oranının yüzde 98 seviyesine ulaştığını söyledi.