Bakan Uraloğlu açıkladı: Karla mücadeleye 2,2 milyar liralık araç desteği

MAKİNE PARKININ ORTALAMA YAŞI 10 YAŞ ALTINA DÜŞTÜ

Artık uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar inşa etmenin yanı sıra, akıllı ulaşım sistemleri ile yol bakım ve işletme hizmetlerinin gerçekleştirilmesini de kolaylaştırdıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Karayolları altyapımızı geliştirirken bu yolları kullanan araçların 365 gün kar-kış demeden gece-gündüz trafikte olduğunu göz ardı etmiyoruz. Hem yollarımızın güvenli bir şekilde hizmet vermesi için gerekli bakımlarını yapıyor hem de kar, kış, fırtınaya rağmen açık kalmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Bunun için de her yıl yeni makina ve ekipman alarak makina parkımızı güçlendiriyoruz. Özellikle 2016 yılından itibaren makina parkımızda geniş kapsamlı yenileme çalışmalarına başladık"

Karla mücadele ve yol bakımı için KGM'nin envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Makina parkımızın ortalama yaşı 2002 yılında 18,1 iken yeni yaptığımız alımlar ile bu oranı 10 yaş altına, 9.9'a düşürdük. Aynı zamanda 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını da yüzde 57'den yüzde 15'e indirdik. Son alımlarla birlikte 2016 yılından itibaren 8 bin 179 adet makine ve ekipman satın alınarak makine parkımızın yüzde 55'ni yenilemiş olduk. "