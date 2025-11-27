Bakan Uraloğlu açıkladı: Karla mücadeleye 2,2 milyar liralık araç desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Makine Teslim Töreni'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Zorlu kış şartlarına karşı mücadelemizi daha da güçlendirmek adına; yeni karla mücadele ve yol bakım araçlarımızla filomuzu geliştiriyor gücüne güç katıyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Uraloğlu, "KGM'de uzun yıllar emek vermiş, bu ailenin bir parçası olmuş biri olarak gururla ifade ediyorum ki; kurumumuz, her bir mensubuyla mükemmelliği hedefleyen, yarınların ihtiyaçlarını bugünden öngören ve hizmet çıtasını sürekli yükselten bir ruha sahiptir." açıklamasında bulundu.
BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 29 BİN 992 KİLOMETREYE ULAŞTI
Bu ruh ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yıl içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını araladıklarını vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken yol ağımızı 4 kat arttırıp 29 bin 992 kilometreye çıkararak 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. BSK kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 km'den 32 bin 643 km'ye ulaştırdık."
Bölünmüş yol uzunluğunda 30 bin kilometrelik dev eşiğe yalnızca 8 kilometre kaldığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bu son hamle, yılların birikimiyle yoğrulan azmimizin ve fedakârlığımızın önemli zirvelerinden biri olacak. Elbette 30 bin kilometrelik tarihi eşiğe bir adım kala hepimiz haklı bir heyecan içindeyiz." şeklinde konuştu.
YOLLARDA SAĞLADIĞIMIZ KONFOR KADAR EMNİYET DE BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ"
Yolları açmak kadar, açtıkları yolları 365 gün güvenli ve açık tutmanın da asli görevleri olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yollarda sağladığımız konfor kadar emniyet de bizim için vazgeçilmez. Çünkü ülkemizde yük taşımalarının yüzde 91'i, yolcu taşımalarının yüzde 90'ı karayoluyla yapılıyor. Bölünmüş yollarımızın uzunluğu toplam yol ağımızın yüzde 44'ünü oluşturmasına karşın, trafiğin yaklaşık yüzde 83'üne hizmet veriyor. Hamdolsun yaptığımız yatırımlarla trafik kazalarında 100 milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısında da yüzde 81 azalma olduğunu görüyoruz." bilgisini paylaştı.
MAKİNE PARKININ ORTALAMA YAŞI 10 YAŞ ALTINA DÜŞTÜ
Artık uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar inşa etmenin yanı sıra, akıllı ulaşım sistemleri ile yol bakım ve işletme hizmetlerinin gerçekleştirilmesini de kolaylaştırdıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Karayolları altyapımızı geliştirirken bu yolları kullanan araçların 365 gün kar-kış demeden gece-gündüz trafikte olduğunu göz ardı etmiyoruz. Hem yollarımızın güvenli bir şekilde hizmet vermesi için gerekli bakımlarını yapıyor hem de kar, kış, fırtınaya rağmen açık kalmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Bunun için de her yıl yeni makina ve ekipman alarak makina parkımızı güçlendiriyoruz. Özellikle 2016 yılından itibaren makina parkımızda geniş kapsamlı yenileme çalışmalarına başladık"
Karla mücadele ve yol bakımı için KGM'nin envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Makina parkımızın ortalama yaşı 2002 yılında 18,1 iken yeni yaptığımız alımlar ile bu oranı 10 yaş altına, 9.9'a düşürdük. Aynı zamanda 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını da yüzde 57'den yüzde 15'e indirdik. Son alımlarla birlikte 2016 yılından itibaren 8 bin 179 adet makine ve ekipman satın alınarak makine parkımızın yüzde 55'ni yenilemiş olduk. "
663 ADET MAKİNE VE EKİPMAN KARAYOLLARINA KAZANDIRILDI
Uraloğlu, 2025 yılında 2 milyar 250 milyon lira bedelle, Asfalt Plenti, Ön-Yan Bıçaklı ve Tuz Serpicili Kamyon, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde hayati önemi haiz; 361 adet makine ve 302 adet ekipman olmak üzere toplam 663 adet makine ve ekipmanı karayollarına kazandırdıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 75'ini yerli ve milli kaynaklardan temin ettik. Bu alımlar ile makine parkımızın yenileme değeri toplam 731 milyon dolara yükselmiştir. Bu son alımlarla karayollarımız 5 bin 658 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 14 bin 728 makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir." dedi.
"KIŞ HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"
Bugün envantere kattıkları bu modern ve teknolojik karla mücadele ve yol bakım araçları ile filonun gücüne güç kattıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kış hazırlıklarımız da tamam. Karayolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edecek." açıklamasında bulundu.
Çalışmaların yurt genelindeki 68 bin 519 kilometrelik yol ağında; 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştireceğini kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Çalışmalarımızda kullanılmak üzere; 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere de 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip ediliyor. Önemli geçitlerde bulunan kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen bin 700 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Bu sayede etkin bir kar mücadelesi yapılıyor."
Bakanlığın aldığı tüm bu önlemler kadar yollara çıkan vatandaşların sorumluluğunun da büyük önem taşıdığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Kış mevsiminde seyahat edecek sürücülerimizin ve yolcularımızın yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında muhakkak bilgi edinmeleri gerekmektedir. Kullandıkları araçlarında kış lastiği takmak, araçlarında zincir, takoz bulundurmak gibi önlemlerle kış şartlarına hazırlıklı olmaları gerekir." dedi.
Uraloğlu, ayrıca vatandaşların seyahat edecekleri zaman yolların durumunu; ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi'nden, ALO 159 Yol Danışma hattından, cep telefonu aplikasyonundan ya da KGM web sitesi üzerinden sunulan güzergâh analizi programı ile öğrenebileceklerini kaydetti. Yol kenarında bekleyen karla mücadele ekipleriyle trafiğin aksamaması içinde her an teyakkuz halinde olacaklarını söyleyen Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Bir de konuşmamı tamamlamadan önce 15 Kasım itibarıyla ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun başladığını da yeniden hatırlatmak istiyorum. Bilindiği üzere, bu yıl mevsimsel şartların değişen ritmine uyum sağlamak için şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulama tarihini 15 Kasım'a çektik ve süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Böylece zorunluluk 15 Kasım 2025 - 15 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanmaya devam ediyor. Bu 5 ay içerisinde şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet gibi tüm ticari araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunlu. Kış lastiği taktırmayıp kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira para cezası uygulanacağını ve ceza puanı verileceğini unutmasınlar."
Hususi otomobil sahiplerine yasal zorunluluk bulunmamakla birlikte, 7 derecenin altında kış lastiğinin yol tutuşunu ciddi oranda artırdığını hatırlatan Uraloğlu, sürücülerin kış lastiği kullanmasını tavsiye etti. Bakan Uraloğlu, "Ayrıca sürücülerimizin kolluk kuvvetlerimizin ve karayolcu görevlilerimizin uyarılarına, trafik işaret ve levhalarına titizlikle uymalarını rica ediyoruz." dedi.