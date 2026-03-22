Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye kruvaziyer turizminde hedef büyüttü: 2028’de 2 bin gemi olacak

Ulaşım ve turizmin, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında birbirini tamamlayan iki temel sektör olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, bu anlamda limanların da aynı zamanda kültürel ve turistik zenginliklerin dünya çapında tanıtılmasında kritik önem taşıdığını söyledi.

Uraloğlu, Türk limanlarına gelen kruvaziyer sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, "Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı geçen yıl 1375 olurken, bu yılın sonunda 1500'e, gelecek yıl 1750'ye, 2028'de ise 2 bine çıkması öngörülüyor." diye konuştu.