Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye ve Belçika arasında gündem ulaştırma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin katılımı ile Belçika Ekonomik Misyonu Semineri kapsamında gerçekleştirilen "Kritik Altyapı: Ekonominin güçlendirilmesi" konulu panelde açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe, güçlü bir dostluk anlayışına ve karşılıklı güvene dayandığını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, iki ülke arasında iki asra yaklaşan diplomatik ilişkilerin, istikrarlı biçimde geliştiğine dikkati çekerek "Ticaret, yatırım, ulaştırma, teknoloji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda önemli iş birlikleri kurulmuştur." diye konuştu.