Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye ve Belçika arasında gündem ulaştırma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin katılımı ile Belçika Ekonomik Misyonu Semineri kapsamında gerçekleştirilen "Kritik Altyapı: Ekonominin güçlendirilmesi" konulu panelde açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe, güçlü bir dostluk anlayışına ve karşılıklı güvene dayandığını dile getirdi.
Bakan Uraloğlu, iki ülke arasında iki asra yaklaşan diplomatik ilişkilerin, istikrarlı biçimde geliştiğine dikkati çekerek "Ticaret, yatırım, ulaştırma, teknoloji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda önemli iş birlikleri kurulmuştur." diye konuştu.
"TÜRKİYE SON 23 YILDA ULAŞTIRMA ALANINDA ÇOK BÜYÜK YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRDİ"
Bakan Uraloğlu, ulaştırma ilişkilerinde en önemli alanlardan bir tanesinin de ülkelerin ulaştırma ilişkileri olduğunu dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:
"Siz bir şeyler üretebilirsiniz; onları ya satmanız ya da almanız gerekecektir. Onun için mutlaka bir şekilde ulaştırmanız gerekmektedir. Dolayısıyla ulaştırma sistemlerinin bağlantısallığını artırmamız, alternatiflerini geliştirmemiz ve mutlaka da güçlendirmemiz gerekmektedir. Türkiye son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaştırma alanında çok büyük yatırımları hayata geçirdi. Karayollarından hızlı tren hatlarına kadar, demiryollarına kadar, havacılığa kadar ve iletişime ve deniz sektöründe birçok yatırımı hayata geçirdik."
"TÜRKİYE SADECE 4 SAATLİK UÇUŞLA 67 ÜLKEYE ULAŞABİLEN BİR MERKEZ DURUMUNDA"
Türkiye'nin jeopolitik konumuna da dikkati çeken Uraloğlu, "Avrupa, Asya ve Afrika'nın tam da geçiş noktasında, küresel ticaretin merkezlerinden bir tanesi durumunda. Türkiye sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşabilen bir merkez durumunda. Burada 1,5 trilyon dolarlık bir GSMH'dan bahsediyoruz." dedi.
Uraloğlu, Türkiye'nin konumunu güçlendirmek için, Orta Koridor'un en önemli bölümü olan Bakü-Tiflis-Kars hattını hayata geçirdiklerini dile getirerek "Denizin altından Marmaray ile Avrupa'ya kadar demiryolu bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi yine İstanbul Boğazı'ndaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden demiryolu hattını geçirerek kapasite problemini inşallah ortadan kaldırmış olacağız." açıklamasında bulundu.
"TÜRKİYE, AVRUPA'NIN ORTADOĞU'YA VE AFRİKA'YA BAKAN ÖNEMLİ YÜZLERİNDEN BİR TANESİDİR"
Bağlantısallığı çeşitlendirme noktasında, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye'ye kadar gelmesini planladıkları ve projelerini bitirdikleri 1200 kilometrelik demiryolu ve karayolu projesi olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bunu Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak olarak planlıyoruz. Bugün bitmiş olsaydı Hürmüz Boğazı'nı bu kadar konuşuyor olmazdık. Çok alternatif bir hattı ortaya koymuş olurduk. Tabii birçok alternatifi geliştirmemiz lazım. Basra Körfezi'nin yanı sıra Akabe Körfezi, Umman, Avrupa arasında kesintisiz hatlar kurmamız gerekir. Olanların da mutlaka kapasitelerini geliştirmemiz gerekir. Türkiye, Avrupa'nın Ortadoğu'ya ve Afrika'ya bakan önemli yüzlerinden bir tanesidir."
"DEMİRYOLLARINA MUTLAKA DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAMIZ LAZIM"
Emisyon değerlerini düşürme noktasında da istişarelerde bulunduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Dünya ticaretinin %80-85'i denizlerden sağlanıyor. Ama orada emisyonu azaltmak için daha uzun zamana ihtiyacımız var. Halbuki demiryollarında emisyonu çok pratik bir şekilde azaltabiliyoruz. Dolayısıyla demiryollarına mutlaka daha fazla yatırım yapmamız lazım. Özellikle kriz anlarındaki kıymetini daha da iyi anlamış durumdayız." diye konuştu.
Belçika ile karşılıklı yatırım ve iş birliklerini artırmanın önemini de vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Geçmişi, tarihi derin olan iki devlet olarak coğrafyamızda bulunuyoruz. Biz, Avrupa'nın Orta Asya'ya, Afrika'ya kadar açılan yüzlerinden bir tanesiyiz. Bundan sonra ilişkilerimizi biraz daha geliştirme noktasında, denizcilik olsun, demiryolu olsun, belli fikir birliğine vardık. Bundan sonra teknik arkadaşlarımız altını dolduracaktır." açıklamasında bulundu.