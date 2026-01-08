Bakan Uraloğlu açıkladı: Türksat 5A, Türkiye’nin uydu haberleşmesini üst lige taşıdı

TÜRKSAT 5A, YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİNE ÖNEMLİ KATKI VERDİ

Uraloğlu, bu hamleyle Türkiye'nin, yeni ku-band frekansını dünyada ilk kullanan ülkeler arasına adını yazdırdığına işaret ederek, Türkiye'nin uydu haberleşme kapasitesini artırmak amacıyla fırlatılan Türksat 5A uydusunun, geniş kapsama alanı ve yüksek veri iletim kapasitesiyle yayın ve iletişim hizmetlerine önemli katkı sağladığını bildirdi.

Türksat 5A'nın, özellikle Orta Asya bölgesinde askeri iletişim hizmetlerinde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde de TV yayıncılığı alanında TÜRKSAT'ın hizmet kalitesini ve Türkiye'nin uydu haberleşmesini bir üst lige taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türksat 5A'nın sağladığı yüksek kapasite, 8K gibi yüksek çözünürlüklü yayıncılık teknolojileri için gereken bant genişliği ihtiyacını karşılayarak yayın kalitesini artırdı. Türksat 5A, kullandığı elektrikli itki sistemi sayesinde ömrünü 35 yılın üzerine çıkardı. Bu teknoloji, uydunun 2056 yılına kadar görev yapmasına olanak tanırken, yakıt için ayrılan kütlenin ekipmanlara aktarılmasıyla kapasitesi önemli oranda arttı. Uluslararası denizcilik faaliyetlerinde ve mobil sistemlerde yoğun şekilde kullanılan uydumuz, Arap dünyasının uydu operatörü olan Arabsat gibi global operatörlere de hizmet sunarak TÜRKSAT için önemli bir ihracat geliri oluşturdu."