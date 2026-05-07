Bakan Uraloğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Leipzig şehrinde Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder ile görüştü.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Federal Ulaştırma Bakanı değerli mevkidaşım Sayın Patrick Schnieder ile bir araya geldik. Görüşmemizde; ulaştırma altyapılarının güçlendirilmesi, lojistik bağlantıların geliştirilmesi ve sürdürülebilir ulaşım vizyonu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Türkiye ve Almanya arasında ulaştırma alanındaki stratejik diyaloğu daha da derinleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

