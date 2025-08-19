Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yollar ile 2,4 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşil Kalkınma Vakfı'nın "Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi"nde konuştu. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ulaşım ve iletişim politikalarımızı küresel trendler ve çevresel sorumluluklar doğrultusunda şekillendirmek öncelikli görevlerimizden biridir. İklim değişikliği, artan nüfus ve sanayileşme baskısı; doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını her zamankinden daha kritik hale getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Son yıllardaki kuraklık, sel ve orman yangınları gibi doğal afetlerin artışı, çevresel sorunların ekonomik ve sosyal boyutlarını gözler önüne serdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu bağlamda, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılığını ortaya koymaktadır." şeklinde konuştu.