Bakan Uraloğlu, Demiryol-İş Sendikası ile bir araya geldi

Demiryolu İşçileri Sendikasının (Demiryol-İş) 12'nci Olağan Genel Kurulu, Bakan Uraloğlu'nun da katılımıyla Grand Mercure Ankara Oteli'nde gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, sendikaların ülkeye, millete ve insanlara hizmet için kurulduğunu söyledi. 1856 yılında İzmir-Aydın hattına ilk rayın döşenmesinden bu yana demir yollarının, vatanın son 1,5 asrını aşan sevinçlerini, acılarını, ayrılıklarını ve kavuşmalarını bağrında taşıyan bir sektör olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Demiryol-İş'in de demir yolu işçilerinin hayatlarında önemli bir mihenk taşı olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, küreselleşme ve dünya çapında artan rekabetin sendikaları hem kendi durumlarını gözden geçirmeye hem de gelecek için stratejiler belirlemeye ittiğine dikkati çekerek, "Klasik ücret sendikacılığına dayalı sendikacılık anlayışı yerini sosyal taleplerin yoğun olduğu hizmet sendikacılığına bırakmaktadır" dedi.

Demiryol-İş'in bu dönüşümü gerçekleştirerek büyük başarı yakalamış, güçlü bir sendika olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bizler hangi görevde ve makamda olursak olalım verdiğimiz emeğinin karşılığında, evine helal rızık götürmek, evlatlarını daha iyi yetiştirmek ve ailesini refah içinde yaşatmak isteyen insanlarız. İşçi olalım, memur olalım, yönetici olalım fark etmez. Hepimiz biriz. Bizler de sizlerin arasından gelen kişileriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri olarak her daim, sosyal diyalogla işçi ve işverenler arasındaki hak ve hukuku gözetme gayretinde olduklarına işaret eden Uraloğlu, "Bir ülkede sendikalar iyi işlemiyor ve gelişemiyorsa o ülkede demokrasi yok demektir." değerlendirmesinde bulundu.