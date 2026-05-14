Bakan Uraloğlu duyurdu: 5G abone sayısı 34 milyona yaklaştı!

"TEKNOLOJİ STRATEJİK BİR GÜÇTÜR"

Burada ortak bir soruya cevap aradıklarını kaydeden Uraloğlu, "Dijital dönüşüm çağında nasıl bir gelecek inşa etmek istiyoruz? Teknoloji artık sadece iletişimi kolaylaştıran bir araç değil; ekonomiyi yönlendiren, toplumu dönüştüren, güvenlik anlayışını değiştiren ve küresel rekabeti yeniden tanımlayan stratejik bir güçtür. Türkiye olarak dijitalleşmeyi teknolojik bir dönüşümün yanı sıra kalkınma, egemenlik ve küresel rekabet meselesi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Güçlü bir dijital ekosistem inşa etme yolunda kararlılıkla ilerlediklerini de dile getiren Uraloğlu, "İnanıyoruz ki dijital çağın en güçlü ülkeleri, teknolojiyi sadece tüketenler değil, geliştirenler, yön verenler ve kuralların oluşumuna katkı sağlayanlar olacaktır. Türkiye'nin hedefi de bu sürecin aktif ve güçlü aktörlerinden biri olmaktır." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, haberleşme ve bilişim sektörünün bugünün en stratejik alanlarından biri olduğunu belirterek bilgi teknolojilerinin, yapay zekânın, siber güvenliğin ve yüksek hızlı bağlantının, ülkelerin ekonomik kalkınmasında, rekabet gücünde ve milli güvenliğinde hayati rol oynadığını söyledi.

"39 AVRUPA ÜLKESİ ARASINDA EN ÇOK HANEYE FİBER ALTYAPISI ULAŞTIRAN İLK 3 ÜLKE ARASINDA YER ALMAKTAYIZ"

Uraloğlu, Türkiye olarak, son çeyrek asırda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli altyapı hamleleri yaparak dijital dönüşümün küresel öncüsü olma yolunda kararlı adımlar attıklarını vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yere verdi:



"2002 yılında genişbant internet abonemiz yoktu ve fiber optik kablo uzunluğumuz 81 bin kilometreydi. Bugün fiber optik ağ altyapımız 680 bin kilometreye, yani dünyanın çevresini 17 kez dolaşacak uzunluğa ulaştı. Genişbant internet abone sayımız 98 milyona, mobil abone sayımız ise 100 milyona yaklaştı. Ayrıca, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran ilk 3 ülke arasında yer almaktayız. Bu yıl sonuna kadar fiber uzunluğumuzu 750 bin kilometreye, mobil abone sayımızı ise 102 milyona çıkarmayı hedefliyoruz."

"TÜRKSAT 7A İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Uydu teknolojilerini de bir bağımsızlık ve sürdürülebilirlik meselesi olarak değerlendirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6Ayı geçtiğimiz yıl hizmete aldık. Şimdi de TÜRKSAT 7A için kolları sıvadık; ihtiyaç analizleri ve fizibilite süreçlerini tamamladık, teknik şartname hazırlığı devam ediyor." dedi.