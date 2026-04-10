Bakan Uraloğlu duyurdu: 5G abonesi 29 milyonu aştı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Türk Telekom 2026 İş Ortakları Toplantısı'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, 205 iş ortağı ve bin 600'ü aşkın katılımcıyla gerçekleştirilen bu buluşmanın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Bilişim ve haberleşme sektörünün, bugünün dünyasının en stratejik ve vazgeçilmez alanlarından biri olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Ekonomik büyümeden istihdama, küresel rekabet gücünden milli güvenliğe kadar her alanda belirleyici rol oynamaktadır. Yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yüksek hızlı bağlantı gibi teknolojiler, ülkelerin kalkınma hızını doğrudan etkilemekte; yenilikçiliği ve verimliliği zirveye taşımaktadır." dedi.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yük, insan ve data ulaşımındaki iddialarını her geçen gün artırdıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, AK Parti hükümetlerimizin kararlılığı ve Türk Telekom gibi uzman kurumlarımızın inançlı çalışmalarıyla dijital dönüşümde küresel bir oyuncu olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz."

Türk Telekom'un, 1840 yılında kurulan Posta Nezareti'ne dayanan köklü tarihiyle Türkiye'nin dijital omurgasını oluşturan güzide bir kuruluş olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yıllar içinde kendini sürekli yenileyerek haberleşme ve iletişim hizmetlerinde güçlü bir marka haline gelmiştir. Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin tamamına yayılan ofis ve bayi ağı, Türk Telekom'un ülkemizin her köşesine eşit ve kesintisiz hizmet ulaştırma gücünün en somut göstergesidir. Bu güçlü saha varlığınız sayesinde en hızlı iletişim altyapımızı ve en yeni teknolojileri vatandaşlarımızla buluşturuyor, ülkemizin dijital geleceğini birlikte inşa ediyoruz." açıklamasında bulundu.