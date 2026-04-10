Bakan Uraloğlu duyurdu: Geçiş süresi 30 saniyeye düştü! Antalya trafiğine nefes...

Bakan Uraloğlu, Antalya Batı Çevre Yolu'nu açtıklarını kaydederek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Antalya Çevre Yolunda; Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını hizmete sunduk. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu kapsamında Phaselis (Fasalis) Tüneli'ni açtık. Böylelikle Antalya'nın; Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını güçlendirdik. Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tünelini hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosları tünel konforuyla geçilmesini sağladık."

Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünellerini inşa ettiklerini de belirten Bakan Uraloğlu, "Kızılkaya-Antalya Yolu, Antalya-Alanya-Gazipaşa Yolu, Kumluca-Finike Yolu, Demre Şehir Geçişi, Kaş Çevre Yolu, Kalkan Şehir Geçişi, Akseki Bağlantı Yolu, Kızılcadağ-Elmalı Yolu, Konaklı-Güzelbağ Yolu ve Antalya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları'nı da yine biz hizmete sunduk." açıklamasında bulundu.

Antalya-Alanya Otoyolu'nun yapımına başladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "84 km ana gövde ve 38 km bağlantı yoluyla toplam 122 km'lik bu dev proje tamamlandığında turizm ve tarımın kalbinin attığı bu güzel coğrafyada, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği rahatlatacak, seyahat sürelerini kısaltacak ve vatandaşlarımıza stressiz bir yolculuk sunacak." şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Antalya'yı kuzeyden güneye, doğudan batıya modern yollarla, tünellerle, köprülerle donattıklarını dile getirerek "İnşa ettiğimiz modern ulaşım sistemleriyle şehrin dört bir yanını birbirine bağlayarak hem vatandaşlarımızın hem de şehrimize ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin hayatını kolaylaştırdık" diye konuştu.