Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye’de bir ilk! Hızlı tren fabrikası bu yıl hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) bünyesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde yapımı devam eden hızlı tren fabrikasında çalışmaları hızla sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ öncülüğünde hızlı trenlerini üreten bir Türkiye var. Bununla kalmayıp, hızlı trenlerin fabrikalarını da inşa eden, teknolojisini geliştiren ve üretim süreçlerini kendi mühendisliğiyle yöneten bir Türkiye'den söz ediyoruz. Artık sadece rayları döşeyen değil; o raylarda çalışacak yüksek hızlı tren setlerini, üretim tesislerini tasarlayan, inşa eden, üreten ve test eden bir ülkeyiz."
YAPIM ÇALIŞMALARINDA YÜZDE 55 İLERLEME SAĞLANDI
Fabrika çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 4,5 ay gibi kısa bir sürede önemli bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, "18 bin metrekarelik devasa bir alanda devam eden hızlı tren fabrikamızın yapım çalışmalarında yüzde 55 ilerleme sağladık. Bu yıl içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete almayı ve ülkemizin hızlı trenlerini bu tesiste üretmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte 225 kilometre hıza sahip Türkiye'nin ilk hızlı treni başta olmak üzere, raylı sistemler alanındaki nice yerli ve milli hızlı trenin bu tesiste hayat bulacağının altını çizen Uraloğlu, "Yüksek hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçleri tek çatı altında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin yerli ve milli tren üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacak." diye konuştu.
ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK
Fabrikanın üretimde yeşil enerji kullanacağına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Fabrikamız hızlı tren üretiminde ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten alacak. Kurulacak güneş enerji sistemi sayesinde hem sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturacağız hem de karbon ayak izimizi azaltacağız. Raylı sistemlerde yerliliği artırırken çevreye duyarlı bir üretim anlayışını da esas alacağız." dedi.
BU YIL İÇİNDE HİZMETE GİRECEK
Çalışmaların hedeflenen takvim doğrultusunda ilerlediğini kaydeden Uraloğlu, "Hızlı tren fabrikamızı bu yıl içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. Tesisimizin devreye girmesiyle birlikte ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini kendi imkânlarımızla üreteceğiz." şeklinde konuştu.