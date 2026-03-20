Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye’de bir ilk! Hızlı tren fabrikası bu yıl hizmete açılacak

YAPIM ÇALIŞMALARINDA YÜZDE 55 İLERLEME SAĞLANDI

Fabrika çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 4,5 ay gibi kısa bir sürede önemli bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, "18 bin metrekarelik devasa bir alanda devam eden hızlı tren fabrikamızın yapım çalışmalarında yüzde 55 ilerleme sağladık. Bu yıl içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete almayı ve ülkemizin hızlı trenlerini bu tesiste üretmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte 225 kilometre hıza sahip Türkiye'nin ilk hızlı treni başta olmak üzere, raylı sistemler alanındaki nice yerli ve milli hızlı trenin bu tesiste hayat bulacağının altını çizen Uraloğlu, "Yüksek hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçleri tek çatı altında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin yerli ve milli tren üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacak." diye konuştu.