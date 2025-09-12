Bakan Uraloğlu duyurmuştu: Hazardağlı Kavşağı bugün açılıyor!

"HAZARDAĞLI KAVŞAĞI İLE TRAFİK AKIŞI OPTİMİZE EDİLDİ"

Uraloğlu, 1200 metresi ana yol olmak üzere, bağlantı kollarıyla birlikte toplamda 5 bin 492 metrelik bir ulaşım ağı inşa ettiklerini ve 45 günde tamamlanan projeyle Elazığ trafiğine yeni bir soluk getirildiğine dikkat çekerek, şunları aktarmıştı:

"Yeni nesil kavşak sisteminin önemli örneklerinden biri olan Hazardağlı Kavşağı ile trafik akışı optimize edildi. Sol dönüşleri daha geniş ve akıllı şekilde yönlendiren sistemle araç kapasitesini artırdık, bölgede yaşanan yoğunluğun ve günün belirli saatlerinde oluşan uzun kuyrukların önüne geçtik. Kavşaktaki 80 saniyelik bekleme süresini, 28 saniyeye düşürdük. Kavşakla, yıllık 474 milyon lira zaman ve 6 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacak. Zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 480 milyon lira tasarrufun yanı sıra, 376 ton karbon emisyonunu da engellemiş olacağız."